La Casa De Papel : La saison 5 (partie 1) est enfin disponible sur Netflix, 3 choses à savoir sur la suite

Cette sortie, on l'attend depuis des mois : après de longues semaines d'attente et de teasing, la première partie de la cinquième saison de la Casa de Papel est enfin dispo sur Netflix... tout de suite, pas moins de trois choses à savoir sur ces épisodes inédits.

De nouveaux personnages

D'abord, ces épisodes inédits sont l'occasion de découvrir de nouveaux personnages - comme le fils de Berlin ou encore l'ex de Tokyo qui, on le rappelle, l'initiera aux braquages.

Synopsis

Lorsque nous le retrouvons, le gang est enfermé dans la Banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l'un(e) des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader.

Un Professeur en mauvaise posture

Loin de nous l'idée de spoiler quoi que ce soit mais, force est de constater que pour la première fois depuis le début du show, le Professeur se trouve dans une bien mauvaise posture. Le frère de Berlin est du genre à tout prévoir, à tout anticiper... cette fois, il a trouvé plus fort que lui en le personnage d'Alicia : les rôles s'inversent et cette nouvelle dynamique devrait donner un nouveau souffle à cette saison.

Il est plus de 9h... rendez-vous sur Netflix !