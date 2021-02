La Casa De Papel : La photo qui prouve que, peut-être, Berlin serait en vie...

Cette question, on se la pose depuis la fin de la deuxième partie de La Casa de Papel, depuis que Berlin s'est sacrifié pour le "bien" de son équipe et de l'opération. Si sa mort a brisé plus de coeurs que l'on pourrait en compter, la production a cependant tenu à lui laisser une place de choix dans l'intrigue des nouveaux des épisodes : vous le savez, pour sauvez Rio, le professeur a déterré un vieux projet de son frère. Au programme, un braquage presque impossible mais bourré de panache - à l'image du personnage. Alors que la cinquième partie est actuellement en production, nombreux sont ceux qui s'interrogent : Berlin pourrait-il être en vie ? Si oui, reviendra t-il ?

Bonne nouvelle pour ceux qui y croient dur comme fer, une photo prise lors du tournage pourrait bien leur donner raison...

Sur son compte Instagram, l'acteur Pedro Alonso a posté une photo en compagnie de l'interprète de Palerme. "Grand cœur, talent infini. Que c'est bon de se rencontrer, frère gaucho. Vive la mère argentine qui vous a donné naissance @delaserna_rodrigo", commente-il. Vu d'ici, tout cela ressemble à un simple hommage à son collègue. Mais pour certains, il faudrait y voir ici un indice. L'idée ? Berlin serait de retour dans la série et retrouverait même son amour Palerme. Tout cela n'est que spéculation, évidemment. L'on sait que le personnage de Berlin sera de retour dans les prochains épisodes mais ce que nous ignorons, c'est sous quelle forme : sera t-il intégré via d'autres flashbacks ? Ou bien, sera t-il bel et bien présent avec l'équipe ? Connaissant la tendance des scénaristes à surprendre l'audience, plus rien ne nous étonnerait...!