La Casa De Papel : La partie 4 est disponible sur Netflix !

On l'attendait avec impatience et enfin, elle est là : la quatrième partie de la Casa de Papel est disponible sur Netflix de puis 9h01 ce matin - l'occasion de passer le temps pendant le confinement. Promis, aucun spoiler ici ! Souvenez-vous, lorsque nous quittions l'équipe, cette dernière était affaiblie : Lisbonne a été capturée, laissant le Professeur désemparé et donc, extrêmement vulnérable. Lisbonne le trahira t-il pour protéger sa fille ? Le professeur saura t-il gardé son sang froid ? Rien n'est moins sûr.

Quant à l'équipe, elle se retrouve face à un drame sans pareil : pour rappel, Nairobi a été blessée par balle. Le teaser laisse penser qu'elle pourrait s'en sortir MAIS n'oublions pas qu'aucun personnage n'est à l'abris. S'en sortiront-ils sains et saufs ? réponse sur Netflix avec huit épisodes !