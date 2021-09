La Casa De Papel : La mort d'un personnage mythique, qu'attendre de la suite... on fait le point

ATTENTION, SPOILERS !

On ne le dira jamais assez : si vous n'avez pas fini de regarder de les premiers épisodes de la partie 5, passez votre chemin.

La bande-annonce de cette nouvelle partie nous annonçait des épisodes explosifs et visiblement, elle n'a pas déçu : les cinq premiers épisodes se sont enchaînés sans laisser aucun répit aux téléspectateurs qui, en seulement quelques heures ont vu Arturo mourir (enfin), Alicia accoucher, Helsinki frôler l'amputation et Tokyo se sacrifier. On ne va pas se mentir, on ne pouvait pas faire plus intense... maintenant on fait le point.

La mort de Tokyo

Tokyo

Ca, personne ne l'a vu venir : tout le monde pensait que Tokyo ressortirait vivante de la banque, d'autres allaient même jusqu'à imaginer qu'elle serait la seule et unique survivante. Ce n'est pas le cas : Tokyo, blessée par plusieurs balles, s'est sacrifiée pur mieux débarrasser son équipe de Gandia. Si comme Ursula Corbero, on pourrait voir de la poésie dans cette fin, nombreux sont les fans qui, sans surprise, sont encore sous le choc.

Dans un documentaire intitulé de Berlin à Tokyo, les acteurs ainsi que les auteurs de la série se sont d'ailleurs confiés sur cette fin violente : les scénaristes voulaient faire mal au public et, clairement, c'est réussi. De son côté, Ursula Corbero ne serait pas contre un spin-off centré sur son personnage : une façon de mieux explorer son passé et d'approfondir ce qui a déjà été montré dans le dernier épisode de la première partie.

Quelle suite ?

Alicia trahira t-elle le Professeur ?

"Et maintenant" ? Ca, c'est la question que tout le monde se pose. Après avoir sacrifié son personnage le plus charismatique, la série flirterait presque avec Game of Thrones : difficile donc de savoir qui est en danger ou non. Mais si l'on est honnête, il y a de fortes chances pour qu'un autre personnage périsse au fil es épisodes qui seront publié le 3 décembre prochain. Rio supportera t-il la mort de Tokyo ? Helsinki sera t-il sauvé ? Palerme, tête brûlée comme il est, se sacrifiera t-il lui aussi ? A ce stade, tout est possible.

Aussi, nombreux sont ceux qui pensent qu'Alicia trahira Le Professeur : pour rappel, ce dernier l'a aidé à accoucher de sa fille Victoria et, le temps d'un épisode, on a cru voir les deux personnages s'allier. Sauf que voilà, Alicia remet ses lunettes à la fin de l'épisode 5, comme pour montrer que la trêve est finie.

Les hypothèses sont nombreuses et le choc, lui, est encore puissant... La Casa de Papel fera son grand retour sur Netflix le 3 décembre 2021 et d'ici là, il ne nous reste plus qu'à revoir l'intégralité de la série.