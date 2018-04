La Casa De Papel : La deuxième partie ENFIN disponible sur Netflix !

On l'attendait, on la voulait. Aujourd'hui 6 avril, tous les abonnées de Netflix sont en ébullition : la deuxième partie de saison de La Casa De Papel est sortie ce qui, clairement, équivaut à un dix sur l'échelle du bonheur. Netflix avait déjà taesé les nouveaux épisodes avec une bande annonce, donnant encore plus envie. La révélation de l'année n'a pas fini de nous faire trembler et on préfère être honnête : vous allez avaler tous les épisodes inédits en moins de temps qu'il faut pour le dire - comme nous, d'ailleurs.

Les épisodes à vont (enfin) nous raconter la suite de l'histoire de ces braqueurs aux grands coeur. On ne va pas se mentir, on s'est attaché. Et la simple idée qu'il n'y aura pas de saison 3 nous brise le coeur. Mais bon, on fera avec ce qu'on nous donne !