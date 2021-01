La Casa De Papel : La date de diffusion de la Partie 5 dévoilée ?

C'est probablement l'une des séries les plus attendues cette année : la cinquième partie de la Casa de Papel est actuellement en cours de production et, évidemment, les fans attendent avec impatience la suite des aventures des braqueurs les plus célèbres d'Espagne. Pour rappel, lorsque nous les laissions, l'équipe retrouvait Lisbonne tandis que le Professeur, lui, se retrouvait nez-à-nez avec Alicia... de quoi faire monter la tension d'un cran. Or, depuis des mois, les fans n'attendent qu'une chose : la suite. Et justement, il semblerait que la date de sortie de cette fameuse cinquième partie ait été annoncée par erreur. Mais attention, rien n'est officiel.

Selon une affiche dégotée sur la toile, les nouveaux épisodes pourraient bien être disponibles le 7 avril prochain... Les fans restent sceptiques et en toute honnêteté, mieux vaut attendre que la plateforme Netflix annonce d'elle-même la date tant attendue... en attendant le retour de Rio, Denver et de toute la bande, la plateforme n'est pas en reste avec des programmes tels que Lupin ou encore La Chroniques des Bridgerton... de quoi occuper nos longues soirées d'hiver.