La Casa De Papel : L'une des actrices principales est atteinte du coronavirus

Après Tom Hanks (actuellement confiné en Australie), c'est une actrice bien connue du public qui a avoué avoir contracté le virus : Itziar Ituño (qui prête ses traits à Raquel/Lisbonne dans La Casa de Papel) a annoncé via les réseaux sociaux que le coronavirus ne l'avait pas épargnée : "Bonjour à tous ! C'est officiel, depuis vendredi après-midi, j'ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation du test épidémiologique. C'est le coronavirus. Mon cas est léger et je vais bien mais c'est très très contagieux et super dangereux pour les personnes qui sont plus faibles", écrit-elle.

L'actrice en profite pour mettre en garde tous ceux qui la suivent : "Ce n'est pas de la blague, soyez attentifs, ne prenez pas ça à la légère, il y a des décès, beaucoup de vies sont en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu'où cela ira, il faut donc être responsables pour le bien commun. C'est une période de solitude et de générosité. Restez chez vous et protégez les autres. Maintenant, je dois passer 15 jours en quarantaine et ensuite, nous verrons ce qu'il en est. Prenez soin de vous."

On ne le dira jamais assez : prenez soin de vous et sortez au minimum. Aussi, lavez-vous les mains le plus fréquemment possible et respectez les mesures de sécurité.