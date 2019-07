La Casa De Papel, Game of Thrones, Riverdale, Beverly Hills... les news séries de la semaine !

Vous avez manqué le meilleur des news séries ? Pas de panique, VirginRadio.fr assure le rattrapage. Au programme, La Casa de Papel (forcément), Game of Thrones, Riverdale, Beverly Hills et même The Witcher - nouvelle série Netflix !

On commence avec LA série qui a marqué la semaine : La Casa de Papel est de retour avec sa toute nouvelle partie et une chose est sûre : elle ne manque pas d'intensité. La bonne nouvelle, c'est que Netflix promet déjà une saison 4. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a bossé notre sujet avec quelques hypothèses. Mais attention, spoilers !

La Casa de Papel

On continue avec Game of Thrones : cette année 2019 aura marqué la fin de la série et forcément, quelques fans ont été déçus - mais eh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Du coup, les acteurs se sont permis de défendre l'ultime épisode (et ils ont bien raison).

Game of Thrones

Ensuite, zoom sur le reboot de Beverly Hills ! On attend les nouveaux épisodes pour le 7 août sur la Fox. Mais attention ! Jason Priestley annonce un reboot bien différent de la série d'origine. Notez également qu'un doute plane au-dessus de Riverdale : est-ce que Betty et Jughead vont se séparer ? Réponse dans les prochains épisodes.

Qu'attendre du reboot ?

Enfin, on termine avec The Witcher, nouvelle série signée Netflix - de quoi patienter (un peu) avant la nouvelle partie de la Casa de Papel !