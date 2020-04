La Casa De Papel : Et si un personnage culte n'avait pas fait partie de la série ?

La Casa de Papel propose un éventail de personnages bien différents : du professeur timide (mais extrêmement intelligent) au narcissique incontrôlable (comme Palerme). Tous ont leurs failles et leurs défauts mais, on ne va pas se mentir, on les aime tous (quoique... qui aime vraiment Arturo ?)

Mais parmi ces personnages hauts en couleurs, il y en a qui met tout le monde d'accord : Nairobi. Si vous avez vu la quatrième partie de la série alors vous aussi, vous avez probablement été choqué de sa mort brutale - on rappelle que Nairobi a survécu à une grave blessure par balle au poumon... avant d'être tuée par Gandia. Or, elle a bien failli ne jamais faire partie de la bande : "lorsqu'ils ont réalisé en écrivant le scénario de La Casa de Papel qu'il n'y avait qu'un seul personnage féminin, Tokio, ils ont alors pensé que cela ne marcherait pas", a ainsi expliqué l'actrice Alba Flores (Nairobi) lors d'une interview. Après ça, Alex Pina l'a contactée : "il m'a ensuite proposé de m'envoyer le scénario des deux premiers épisodes. Puis il m'a dit : 'si tu l'aimes, je peux t'écrire un rôle'. Et c'est ainsi qu'est née Nairobi".

Comment Nairobi est-elle née ?

Peut-on vraiment imaginé la Casa de Papel sans Nairobi ? On appréhende déjà la cinquième partie... alors toute une série !