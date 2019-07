La Casa De Papel : et si la saison 4 débarquait cette année ?

Attention, spoilers ! Si vous n'avez pas regardé l'intégralité de la saison 3 de La Casa de Papel, on vous conseille de passer votre chemin. Pour rappel, nous quittions les braqueurs dans une position plus que délicate : Nairobi blessée gravement, le professeur déstabilisé, Lisbonne arrêtée... bref, toutes les bases pour une quatrième partie intense. Mais alors, QUAND sera t-elle diffusée ? Rassurez-vous, on pourrait bien avoir la suite plus tôt que prévu.

Une saison 4 pour bientôt ?

Vous le savez sûrement mais, mi -juillet, Alex Pina (créateur de la série) a annoncé qu'une quatrième partie était confirmée. La bonne nouvelle, c'est que le tournage a déjà commencé. Avec un tel timing, il y a des chances pour que les nouveaux épisodes soient diffusés sur Netflix d'ici la fin de l'année MAIS rien n'est confirmé. Alors pour l'heure, il faudra prendre son mal en patience et imaginer toute les hypothèses possibles pour la suite !