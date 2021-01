La Casa De Papel : Et si Berlin n'était pas mort ?

Souvenez-vous du premier braquage qui nous a tenu en haleine dans La Casa de Papel : se sachant condamné, Berlin s'était sacrifié pour "le bien' de la mission - laissant des fans frustrés. Il faut dire que la série aime jouer avec nos nerfs et que les scénaristes n'ont absolument pas peur de tuer des personnages aimés du public en un claquement de doigts (on se souvient de la mort brutale de Nairobi alors que nous la pensions tous tirée d'affaire). A la fin du premier braquage donc, Berlin rendait son dernier soupir. Heureusement pour les fans de la série, le personnage (cerveau du deuxième braquage organisé par le Professeur) apparaît dans quelques flashbacks. Or, se pourrait-il qu'il soit en vie ? Aussi fort qu'on l'espère, un doute subsiste toujours. Mais, c'était sans compter un petit indice...

Pour le voir, il faut se rendre sur le compte Instagram de l'acteur Pedro Alonso (qui incarne brillamment Berlin. Il y a posté une photo aux côtés de l'acteur Patrick Criado - dans le cadre du tournage de la Casa de Papel. Mais, ce n'est pas le cliché en lui-même qui intrigue - plutôt sa légende : "Monty et Python, c'est évident. Pas le passé, pas le futur. Le présent", t-il ainsi écrit. Oui, vous avez bien lu : "Le présent". Serait-il possible que la scène en question se déroule au présent dans la série ? Qu'elle ne soit pas issue d'un énième flashback ?

Rien ne permet vraiment de l'affirmer pour l'instant. Alors qu'une rumeur voudrait que la prochaine saison soit disponible en avril prochain, rien n'est moins sûr. Patience, donc.