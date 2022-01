La Casa De Papel en version coréenne, ça donne quoi ? (VIDEO)

Après le succès phénoménal de la série espagnole La Casa de Papel, Netflix ne compte pas laisser le triomphe du show s'essouffler aussi facilement : alors qu'un spin-off centré sur Berlin est actuellement en cours de préparation (pour une sortie prévue en 2023), la plateforme vient tout juste de publier un premier trailer pour la version coréenne de la série. Intitulée La Casa de Papel : Corée, cette nouvelle série (pourtant déjà bien connue du public) devrait bientôt débarquer sur la plateforme, pour le plus grand plaisir des abonnés.

La Casa de Papel : Corée

De Squid Game à la Casa de Papel

Côté casting, l'on retrouve Yoo Ji-tae (vu dans Squid Game) dans la peau du professeur. Ce dernier sera notamment accompagné de Kim Yunjin (qui prêtera ses traits) à Seon Woojin (la version coréenne de Raquel Murillo) mais aussi de Jun Jong Seo (Tokyo), Lee Won-Jong (Moscou), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Lee Hyun-Woo (Rio), Kim Ji-Hoon et Lee Kyu-Ho (Oslo et Helsinki). Vous l'aurez compris, les prénoms originaux de la série seront conservés.

La Casa de Papel… en Corée du Sud.개봉 박두 pic.twitter.com/0YedyDEIKu — Netflix France (@NetflixFR) January 18, 2022

L'extrait met en scène le professeur qui, on s'en doute, réfléchit à son braquage. Face à lui, quelques masques (dont le mythique masque de Dali) et, pour l'heure, difficile de savoir lequel deviendra le symbole emblématique de cette version coréenne. 2022 verra donc débarquer les douze épisodes de la première saison de La Casa de Papel : Corée et, évidemment, on a hâte.