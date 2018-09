La Casa De Papel : Deux acteurs se retrouvent, le tournage de la saison 3 commencé ? 

Attend-on quelque chose de plus important que la saison 3 de La Casa De Papel ? La huitième saison de Game of Thrones, peut-être. Netflix a enfin arrêté une date de diffusion de cette troisième saison plus qu'attendue et pour les fans, c'est interminable (presque insurmontable). On sait maintenant que les épisodes inédits seront disponibles sur la plateforme le 29 septembre 2019. Oui, on vous l'accorde, ça fait plus d'un an à attendre. Mais puisque les créateurs de la série n'ont accepté une nouvelle saison que pour la seule et unique raison que l'idée de scénario était bonne, on est impatient. Non, ils ne vont pas foirer.

Pendant un an, les fans vont donc être à l'affût du moindre indice concernant la suite. Et comme chez les téléspectateurs, on n'est pas le genre à laisser passer les petits détails, on a remarqué une photo qui, apparemment, met la puce à l'oreille : sur son compte Instagram, Darko Peric (qui joue Helsinki) a posté une photo de ses retrouvailles avec Pedro Alonso (notre Berlin favoris). Alors, le tournage a t-il débuté ? Même si on aimerait y croire, il ne faut pas oublier que pour l'heure, on ne sait pas si Berlin sera de retour dans la série. On pourrait compter sur des flashback mais l'acteur en personne avait laissé planer le doute.

Aussi, d'autres acteurs sont occupés à d'autres projets (notez d'ailleurs que la série Elite -qui rassemble quelques acteurs de la série- ne devrait pas tarder à sortir). Tournage ou pas, voir Berlin et Helsinki nous donne envie de nous refaire un marathon.