La Casa De Papel : Découvrez le nouveau teaser de la saison 4 (VIDEO)

Le temps n'est pas vraiment à la rigolade en ce moment ! Touchée par le Coronavirus et forcée de se confiner chez soi, la population mondiale essaye tant bien que mal de s'occuper l'esprit pour ne pas sombrer dans l'ennui et la dépression. Une période difficile qu'il faut toutefois surmonter coûte que coûte. Tandis que certains passent le temps en écoutant la radio, en regardant la télévision, en lisant des livres ou en jardinant, d'autres en profitent pour regarder leurs séries favorites. Et justement, l'une des plus appréciées en ce moment sera bientôt dévoilée sur Netflix...

Vous l'aurez tous compris, c'est la partie 4 de La Casa De Papel qui sera disponible dans 10 jours, soit le 3 avril, sur la plateforme de vidéos à la demande. Très attendue, cette nouvelle saison de la série espagnole devrait être très riche en émotions. Déjà très célèbre en temps normal, le confinement devrait littéralement faire exploser les vues sur cette partie inédite. On ne sait pas vous, mais nous on a hâte ! Rendez-vous vendredi prochain sur Netflix !