La Casa De Papel : Ce personnage principal a failli être évincé du casting !

Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait enfin la quatrième partie de l'une des séries ayant rencontré le plus de succès ces dernières années : La Casa De Papel. Très attendue par les millions de fans à travers le monde (le confinement a également participé à l'engouement autour de cette partie), la saison 4 a également fait ressurgir un personnage emblématique des débuts du programme. En effet, grâce à de nombreux flashback, on re-découvre le rôle de Berlin, frère du professeur et catégorisé comme un méchant de la série. Toutefois, de récentes informations précisent que son rôle n'aurait pu ne jamais voir le jour...

"Quelqu'un m'a dit : 'ce personnage ne correspond pas à l'époque. Tu devrais le retirer de la série. J'ai dit que je n'avais aucune intention de le retirer du scénario. 'Il est misogyne, narcissique et psychopathe à bien des égards', m'a-t-on répondu. Mais nous pourrions avoir un personnage comme celui-là dans la série et le public pourrait se faire son propre avis sur Berlin, non ?" raconte alors Álex Pina, le créateur de La Casa De Papel. Une décision qu'il a finalement bien fait de prendre puisque le succès du personnage de Berlin a été immédiat. Un phénomène qu'il explique très simplement : "Le public veut que les choses se passent, et il n'y a rien de mieux qu'un méchant avec qui nous pouvons sympathiser. Sa personnalité de leader qui est censée nous repousser, nous attire. Pourquoi ? Car à ses côtés, on se sent en sécurité".