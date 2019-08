La Casa De Papel : Ce détail de la saison 3 qui pourrait en dire long sur la suite... 

Voilà plusieurs mois que l'on attendait la suite des aventures des braqueurs de la Fabrique nationale de la Monnaie et du timbre ! Et alors qu'on pensait l'intrigue au point mort après leur évasion réussie en fin de partie 2 de La Casa de Papel, c'était sans compter l'imagination des scénaristes. En effet, ces derniers sont parvenus à fournir au public de Netflix une troisième partie riche en émotions. Prolongé pour une partie 4, le programme laisse tout de même quelques interrogations sur certains éléments. Et c'est plus particulièrement la présence d'une célèbre actrice espagnole parmi les otages qui laisse planer le doute...

PART 1: Je vais tenter de résoudre le mystère de Tatiana la copine de Berlin dans la Casa De Papel. Tout d'abord, l'actrice qui joue l'otage que nous voyons lors de l'episode 8 se nomme : Belén Cuesta. #CasaDePapel3 #CasaDePapel #Netflix pic.twitter.com/ef0B5PHeug — Saarah_ (@sarah_gnt38) July 26, 2019

PART 2 : Pas possible que Sierra la bouffeuse à sucettes, soit la copine de Berlin. Mais l'actrice '' Belén Cuesta '' qui joue l'otage dans la série, ressemble INCROYABLEMENT à Tatiana :) pic.twitter.com/uKQ0sZl5on — Saarah_ (@sarah_gnt38) July 26, 2019

#CasaDePapel3 Elle je sens (Belén Cuesta) c une infiltré du professeur jsp pk elle est souvent sur l'écran bien en évidence c pas pour rien qu'il montre les plans de caméras sur une inconnue pic.twitter.com/mR7alzJTMf — Éva♡ (@Korevangel) July 25, 2019

En effet, Belén Cuestas de son vrai nom, apparaît à plusieurs reprises dans la partie 3 de La Casa de Papel. Assez connue en Espagne, cette comédienne joue également dans la série Derrière les barreaux, créée par Alex Pina. Autant d'informations qui laissent à penser qu'elle devrait jouer un rôle important dans la partie 4 qui arrivera dans les prochains mois. De plus, certains internautes ont également remarqué la ressemblance que la jeune femme possédait avec celle qui incarne la petite-amie de Berlin dans les flashback. Des théories qui peuvent sembler tirer par les cheveux mais qui ne sont pas si futiles que ça. Par exemple, certains affirment que cette dernière serait une infiltrée du Professeur et qu'elle pourrait tenir un rôle essentiel dans les prochains épisodes. La réponse dans quelques mois...