La Casa De Papel : C'est parti pour la saison 3 !

Voilà un jour a gravé dans la pierre ! Pour cause, après une attente que certains ont jugé interminable, la série espagnole la plus en vogue du moment est de retour sur la plateforme de vidéos en ligne Netflix. C'est donc avec beaucoup d'impatience que nous nous sommes rués sur la totalité des épisodes déjà disponibles. Et malgré une légère appréhension concernant la suite des aventures de l'équipe de braqueurs à l'origine du casse du siècle, toutes nos espérances ont été comblées... Attention, SPOILERS !

Comme observé dans les bande-annonces de la Casa de Papel diffusées depuis des mois, Rio est bien arrêté par la police. Et alors qu'il se cachait avec Tokyo, cette dernière s'empresse d'aller en Thaïlande auprès du Professeur pour demander de l'aide. C'est donc tout naturellement que l'équipe va organiser un nouveau braquage impressionnant pour tenter de sauver l'un de ses membres fondateurs. Abattu dans la partie 2, Berlin fait pourtant son retour dans la série à travers une série de flashback. Pour mener à bien sa mission, le Professeur s'entoure de nouveaux personnages répondant aux noms de Marseille, Bogota et Palerme. Les autres teaser dévoilés par les comptes Netflix en Europe révèlent que Raquel prend le nom de Lisbonne et Mónica devient Stockholm. Autant d'informations à digérer qui pourraient vous aider dans le visionnage de votre série ce week-end... Attention à l'indigestion quand même !