La Casa De Papel aura droit à une saison supplémentaire !

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter La Casa De Papel : Normalement, si vous avez Netflix, vous savez exactement de quoi il s'agit - et d'ailleurs, même sans la plateforme vous devriez en avoir entendu parler. La première saison est déjà disponible en France mais il faut savoir qu'en Espagne, l'intégralité des épisodes a déjà été diffusée. En France, la suite devrait débarquer le 6 avril prochain mais bonne nouvelle, la chaîne Antena 3 a commandé une troisième saison. Donc faite le plein de masques et tenez-vous prêts.

Cette ultime saison ne comportera que six épisodes (oui, on sait, c'est peu). Si à l'internationale cette nouvelle saison sera considérée comme la troisième, elle sera la seconde pour les espagnols (Netflix ayant coupé la première saison en deux). En ce qui concerne les épisodes inédits, ils sont attendus pour 2019. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre notre mal en patience...!