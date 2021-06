La Casa De Papel : Alicia rejoindra t-elle les braqueurs ?

03 Septembre 2021, retenez-bien cette date. D'ici quelques semaines, les épisodes inédits (extrêmement attendus) de la Casa de Papel seront disponibles sur Netflix. Et d'ici là, nous avons tous le temps d'établir hypothèses et théories- il faut dire que nous avons de quoi faire. Or, justement, Alicia pourrait-elle retrouver la bande de braqueurs et se joindre à eux ?

Alicia avec les braqueurs ?

Lorsque nous la laissions, Alicia se retrouvait nez à nez avec le Professeur. Et cette simple scène, aussi surprenante soit-elle, a poussé les internautes à faire leurs recherches. Ainsi, sur Reddit, un fan atteste : "Dans l'épisode 3 de la saison 3 (33:11), nous pouvons clairement voir Alicia Sierra utiliser un iPhone. Apple a des règles strictes qui disent que les méchants ne peuvent utiliser aucun produit Apple, comme les iPhones. Par conséquent, je pense qu'au cours de la dernière saison, Alicia Sierra va rejoindre le gang". Et ce n'est pas tout ! Le site spécialisé MacRumors affirme qu'un produit Apple doivent apparaître : "sous son meilleur jour, d'une manière ou dans un contexte qui reflète favorablement les produits Apple et Apple Inc"... Alicia, véritable antagoniste jusque ici, changera t-elle de camp ?

Pour teaser la suite, Alex Pina n'a pas mâché ses mots : "Désormais, les personnages devront se battre pour leurs vies. Cette saison est celle de la destruction totale". Traduction, les personnages tenteront le tout pour le tout et il n'est pas exclu qu'Alicia décidé de basculer.