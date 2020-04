La Casa De Papel : A quand la cinquième partie ?

ATTENTION, Spoilers !

Enfin ! Après des mois d'attente, les abonnés Netflix ont pu retrouver le vendredi 3 avril dernier les braqueurs les plus célèbres d'Espagne. Loin de nous l'idée de vous spoiler (on fera le maximum) mais sachez que cette saison (intense et haletante) s'achève de la pire des façons : pendant que Lisbonne retrouve l'équipe, Alicia, elle, met la main sur le professeur. Evidemment, avec un cliffhanger comme celui-ci, on ne peut qu'espérer une cinquième partie. Sauf que pour l'instant, rien n'est encore officiel.

Alors que Netflix ne s'est pas encore prononcé, Alvaro Morte (qui, on le rappelle, joue le Professeur) ne semble pas certain : "Je ne sais pas [s'il y aura une saison 5, ndlr]", a t-il déclaré à Télé Loisirs. "Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tourner mille saisons. Il faut savoir dire adieu aux personnages quand les séries fonctionnent. Je suis de ceux qui préfèrent rester sur une bonne impression".

Rester sur une bonne impression, d'accord. Mais, peut-on vraiment laisser ce braquage inachevé ?