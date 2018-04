La Casa de Papel : 4 choses à faire en attendant la partie 2

Vous l'attendiez ? Elle arrive ! Demain 6 avril, Netflix va enfin rendre disponible la deuxième partie de la première saison de La Casa De Papel. et on ne va pas se mentir, on a encore plus hâte qu'une veille de Noël ou d'anniversaire. La bonne nouvelle pour vos nerfs, qu'il ne reste plus que quelques heures à attendre. Et si jamais vous avez autant de patience que nous (c'est à dire aucune), on vous a préparé quelques petits trucs à faire pour que le temps passe plus vite.

C'est la base. Quand une série reprend, on mate les épisodes précédents - histoire de ne pas mettre sur "pause" toutes les cinq minutes pour prendre le temps de s'y retrouver. Pire, pour ne pas déranger tout le monde avec le fameux "c'est qui lui ? On l'aime bien ?" - parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que ça !

Traduction, faites le plein de pop corn, bonbons, boissons, chamallows et autres pizzas. Et pour les flemmards (ou les têtes en l'air), il reste la livraison. Mais pour ça, il faut être patients les gars.

Depuis qu'on a commencé la série, on se croit bilingue. Sauf que, non. On est d'accord, on a tous oublié de nos cours d'espagnol du lycée. A l'heure actuelle, notre niveau à tous c'est "maîtrise plutôt bien La Bamba". Et encore. Alors une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal.

HAHAHA, NON. On plaisante. Tout ce que vous voyez dans cette série ne doit être reproduit sous aucun prétexte.

Allez courage, le plus dur est fait.