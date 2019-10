La bonne nouvelle du jour : Le Jeu Vidéo Fortnite est enfin de retour !

Depuis deux jours, Fortnite était totalement inaccessible. Mais c’est normal, c’est voulu. En effet, Epic Games a mis en scène la fin de la saison 10 du jeu avec la chute d’une météorite, puis le trou noir. Pris de cours, les joueurs étaient depuis condamnés à regarder un petit point blanc scintiller sur leur écran. Et ils sont nombreux puisque on dénombre pas moins de 250 millions d'aficionados à travers le monde. Mais après 38 heures de souffrance, les joueurs ont été récompensés pour leur patience. L'entreprise à l'origine du projet a fait fuiter ce mardi 15 octobre à 10 heures la bande-annonce présentant une île remodelée. On regarde la vidéo de cette mise à jour qui n'est toutefois pas encore disponible.