La Belle et la Bête : Un spin-off sur Gaston serait-il en préparation ?

Le spin-off, nouvel élément audiovisuel à la mode ! Que ce soit dans les films ou les séries, ces projets qui se basent sur un personnage ou une famille en particulier fleurissent de tous les côtés, parfois même sans grand succès. Pourtant, certains studios signent et persistent dans cette voie. C'est notamment le cas des studios Disney qui pourraient bien mettre en lumière le célèbre personnage du méchant dans La Belle et la Bête : Gaston. En effet, même si très peu d'informations ont été délivrées par les médias The Digital Weekly et We Got This Covered, il semblerait qu'un spin-off soit bel et bien dans les futurs projets du géant américain.

Après Maléfique ou Cruella, ce serait donc le vilain du mythique dessin-animé La Belle et la Bête, adapté au cinéma en 2017 avec Emma Watson, qui pourrait faire l'objet d'un long-métrage. Connu pour son égoïsme et son narcissisme, le grand public pourrait enfin découvrir ce qui l'a toujours poussé à être si désespéré à l'idée de trouver une épouse. Récemment interprété par Luke Evans, on ne sait pas si ce dernier acceptera d'être le rôle principal d'un éventuel film... même si on doute fort du contraire.