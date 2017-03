La Belle et La Bête, La La Land... quand les acteurs doivent chanter leurs rôles

Ce mercredi 22 mars sort enfin sur les écrans français le film Disney, La Belle et La Bête, avec Emma Watson et Dan Stevens dans les rôles titres. Pour jouer dans cette nouvelle adaptation, les deux acteurs ont dû prendre quelques cours de chant. Le réalisateur Bill Condon tenait en effet à ce que le film contiennent autant de chansons que le dessin animé original. Un vrai défi donc pour ces deux comédiens qui ne sont pas du tout issus du sérail de la comédie musicale. Ils s'en sortent finalement pas trop mal même si quelques détracteurs reprochent à Emma Watson de manquer de voix. Pas d'inquiétudes pour l'actrice, elle n'est pas la première à essuyer les pots cassés dans ce domaine et d'autres avant elle se sont frottés à l'exercice, avec plus ou moins de succès.

Emma Stone dans La La Land

Emma Stone a remporté un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Mia Dolan dans La La Land. A l'origine c'est d'ailleurs Emma Watson qui avait été pressentie pour le rôle, qu'elle avait finalement décliné pour jouer dans La Belle et La Bête. Emma Stone a appris à chanter pour la comédie musicale Cabaret qu'elle a joué quelques semaines à Broadway en 2014. Elle s'en est donc sortie plutôt convenablement même si ni elle ni Ryan Gosling n'ont pu interpréter en live les chansons du film nommées pour l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Nicole Kidman dans Moulin Rouge !

Héroïne de Moulin Rouge ! aux côtés de Ewan McGregor, l'actrice australienne a dû apprendre à chanter pour les besoins du film de Baz Lurhmann. Une expérience que Nicole Kidman a visiblement beaucoup appréciée puisqu'elle chante la même année une reprise de Somethin' Stupid interprétée en compagnie de Robbie Williams.

Johnny Depp dans Sweeney Todd

En 2007, Johhny Depp tient le rôle titre de l'adaptation cinématographique d'une comédie musicale culte de Stephen Sondheim. C'est Tim Burton, son réalisateur fétiche, qui est à la réalisation, et même si le rôle requiert de savoir chanter, l'acteur n'a pas voulu prendre de cours avant de l'incarner. Pour lui le plus important était d'atteindre les notes avec émotion plutôt que de bien chanter, le résultat est d'ailleurs plutôt convaincant.

Anna Kendrick dans Pitch Perfect

En 2012 sort Pitch Perfect avec Anna Kendrick dans le rôle de Beca Mitchell, jeune étudiante qui décide de rejoindre la chorale a capella de son université. Pendant la promo du film, l'actrice a expliqué qu'elle avait été dans une chorale au lycée et qu'elle prenait régulièrement des cours de chant à cette époque. Depuis l'actrice a témoigné de ses capacités vocales avec un film entièrement chanté, The last Five Years, puis avec la comédie musicale Into The Woods.

Russel Crowe dans Les Misérables

Si les talents d'acteurs de Russel Crowe ne font aucun doute, ses talents de chanteur sont eux quasi inexistant ! Dans l'adaptation cinématographique et musicale de 2012 des Misérables, sa performance vocale a été décriée par la critique comme par le public. Ses camarades Anne Hathaway et Hugh Jackman s'en sont heureusement bien mieux sorti.

Pierce Brosnan dans Mamma Mia !

Pas d'inquiétude pour Russel Crowe, il est loin d'être le seul à ne pas savoir chanter et avoir osé le montrer au monde entier. Pierce Brosnan dans Mamma Mia a lui aussi écorché bien des oreilles alors que Meryl Streep prouve, dans ce même film, qu'elle sait tout faire. La vie est injuste, mais gageons que l'Histoire retiendra Pierce Brosnan en tant qu’interprète de James Bond plutôt que comme piètre chanteur...

Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon dans Walk The Line

S'il y a un acteur qui s'est en revanche révélé excellent chanteur, à sa propre surprise, c’est bien Joaquin Phoenix. Pour interpréter Johnny Cash dans le biopic Walk The Line, l'acteur suit un boot camp "rock & roll", apprend à gérer sa voix et à jouer de la guitare. Reese Witherspoon qui interprète June Carter, compagne de Johhny Cash, suit quant à elle six mois de leçons de chant intensives et apprend à jouer de l'autoharpe. Combo gagnant pour Phoenix qui repart avec le Golden Globe du meilleur acteur et Witherspoon avec l'Oscar de la meilleure actrice pour Walk The Line.