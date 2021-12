La basse de Paul McCartney s'envole à un prix énorme lors d'un vente aux enchères !

Ce week-end, une vente historique était organisée dans l'univers de la musique ! Guitares, ampli, basses, claviers… De nombreux instruments de musique ayant appartenu à des légendes de l'industrie étaient ainsi proposés aux enchères par The Edge et le producteur Bob Ezrin. Une vente intitulée Guitars Icons: A Musical Instrument Auction to Benefit Music Rising qui a rapporté plus de deux millions de dollars au profit de l’association Music Rising. Pour rappel, cette organisation compte venir en aide aux musiciens qui ont souffert financièrement pendant la pandémie du coronavirus.

Parmi les objets mythiques qui étaient proposés à la vente, la guitare basse Yamaha BB-1200 "Wings" de Paul McCartney, jouée en tournée et en studio, a atteint la somme astronomique de 496 100 $ (soit 440 685 €). C'est le prix le plus élevé jamais payé pour une guitare basse aux enchères, battant le précédent record de 384 000 $ (soit 341 100 €) établi par la basse Fender Mustang 1969 de Bill Wyman l’année dernière.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul record battu durant cette enchère ! En effet, outre l'objet de l'ancien membre des Beatles, une Lake Placid Blue Fender Telecaster détruite par Eddie Vedder - l'un des trois guitaristes de Pearl Jam- durant un concert a été vendue pour 266 200 dollars (soit 235 000 €). C'est d'ailleurs la première fois qu'une guitare abimée est vendue pour une somme si élevée.