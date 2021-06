La bande-annonce du reboot de Gossip Girl, la diffusion de Friends en France et la dernière diffusion de The Walking Dead... Toutes les news série !

"You Know you love me. XOXO Gossip Girl" Tout le monde a entendu cette phrase au moins une fois. Il y a plusieurs mois de cela, on découvrait avec stupeur le retour de Gossip Girl sur nos écrans ! Un véritable raz-de-marée "pop culturel" qui nous replongeait aussitôt une dizaine d'années en arrière au cœur de cette fameuse série américaine diffusée entre 2007 et 2012. Très attendu par les fans de la première heure mais aussi par la nouvelle génération, on sait désormais que le programme débarquera sur la plateforme HBO Max dès le 8 juillet prochain ! En attendant, c'est la bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Un léger aperçu qui annonce du lourd pour ce projet inédit, on vous laisse jeter un coup d'œil !

Très différent de la série originale, ce reboot devrait mettre en avant une toute nouvelle bande de jeunes originaires de Manhattan. Comme le précise le pitch officiel, "Huit ans après que le site Web original a été éteint, une nouvelle génération d'adolescents des écoles privées de New York se retrouve sous la surveillance sociale de Gossip Girl… La série abordera à quel point les médias sociaux et le paysage de New York ont changé au cours des années qui ont suivi…" Un évolution naturelle de la société qui démontrera désormais que la jeunesse n'est plus emprise aux dires d'une seule personne mais de tout le monde via leurs réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui est le mieux...

Depuis 2010, nous suivons les aventures de Daryl, Rick, Negan, Maggie, Carol et de tous les autres. Après de nombreuses pertes, des aventures plus folles les unes que les autres, les personnages cultes feront leur grand retour d'ici peu pour la onzième et ultime saison de The Walking Dead. Oui mais, quand ?

Tenez-vous bien, le premier épisode (divisé en deux parties) sera diffusé le 22 août prochain sur AMC aux Etats-Unis. Notez que cette ultime saison comportera 3 parties - toutes composées de 8 épisodes. Vous l'aurez compris, il faudra attendre 2022 pour la diffusion des saisons 11B et 11C.

Lors d'une interview accordée à Twitch, Scott Gimple s'est confiés sur ces ultimes épisodes : "Il y un peu de soleil, quelques éclaircies au milieu des ténèbres. Mais les trucs sombres vont devenir très, très, très, très dark", a t-il ainsi annoncé. Patience, The Walking Dead fera son grand retour cet été.

Avis à tous ceux qui veulent voir la fameuse réunion de Friends ! L'épisode sera diffusé sur TF1 courant juin.

Le 27 mai dernier, HBO Max (mais aussi la plateforme Salto) dévoilai(en)t la mythique réunion du casting de Friends : plus de 20 ans après l'arrêt de la série culte, les interprètes de Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Monica se sont retrouvés pour mieux évoquer leurs plus beaux souvenirs de tournages (mais aussi quelques petites anecdotes). Mais, ce n'est pas tout : cet épisode d'1h40 fut aussi l'occasion de voir Lady Gaga chanter Smelly Cat avec Lisa Kudrow. Mais, trêve de spoilers : la bonne nouvelle pour les fans français du show, c'est que la réunion sera diffusée sur TF1 le 24 juin prochain en prime time. Petit bonus, les 10 épisodes les plus cultes seront diffusés à la suite, à 23h15.