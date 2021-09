La bande-annonce du reboot de 4400 enfin dévoilée, découvrez-la ! (VIDEO)

En 2005, la chaîne américaine USA network lance une série de science-fiction intitulée Les 4400. Le synopsis, assez bien trouvé, raconte l'histoire de 4 400 personnes portées disparues au cours du 20e siècle et qui réapparaissent en un même lieu (Seattle, sur la côte ouest des États-Unis), à la suite du passage d'un mystérieux astéroïde. Si pour chacune de ces personnes, le temps s'est arrêté et elles n'ont aucun souvenir de leurs années d'absence (jusqu'à 60 ans pour certaines), le retour à la vie normale va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Pire, les équipes du NTAC (National Threat Assessment Center) vont rapidement s'apercevoir que certains des 4 400 développent des capacités paranormales, grâce à un neurotransmetteur qu'ils possèdent tous : la promicine.

Alors qu'un reboot des 4400 a été commandé par CW il y a quelques mois, la chaîne américaine vient enfin de dévoiler la première bande-annonce officielle de ce nouveau projet. Un extrait de quelques minutes dans lequel on découvre une intrigue sensiblement similaire à la série originale avec, à l'honneur, l'histoire d'une femme qui disparaît en 2005 avant de réapparaître subitement des années plus tard en 2021. S'étant terminé sur un cliffhanger, l'ultime épisode de la quatrième saison des 4400 pourrait donc enfin avoir droit à quelques réponses grâce à ce nouveau projet écrit par la scénariste et productrice de Riverdale, Ariana Jackson. Aucune date de diffusion n'a été précisée pour le moment même si les fans espèrent pouvoir profiter du pilote dans les semaines à venir.