La bande-annonce de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est en ligne (VIDEO)

Des records d'audience avaient été battus lors de la sortie de La Chronique des Bridgerton sur Netflix ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui faisait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. Quant à la suite du programme, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes pour les huit enfants de la famille Bridgerton. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée.

Quant à la saison deux du programme, la diffusion est prévue pour le 25 mars 2022 sur Netflix. En attendant, les fans ont pu découvrir la bande-annonce de ce deuxième chapitre qui vient d'être dévoilée. Une vidéo de plus de trois minutes exclusivement concentrée, comme nous vous l'avions déjà précisé, sur la quête de l'amour du Vicomte Anthony Bridgerton, ainé de la famille. Dans cette nouvelle saison, ce dernier va visiblement jeter son dévolu sur Edwina Sharma, tout juste débarquée d'Inde. Seulement voilà, pour la séduire, il va d'abord falloir dégoter l'aval de la grande sœur de celle-ci. Un challenge qui va tout chambouler et créer en lui un choix cornélien. En parallèle, "De l’autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier, tandis que Penelope tente d’asseoir sa position dans la haute société, tout en dissimulant son secret le plus inavouable à ses proches" précise le synopsis officiel.