La bande annonce de la saison 2 de Carpool Karaoke avec James Corden, dévoilée ! 

Les fans de l'animateur anglais, James Corden, seront en joie d'apprendre que la saison 2 de Carpool Karaoke débarquera demain et sera disponible gratuitement sur l'application Apple TV. Au programme de cette nouvelle saison ? Des artistes de renoms. Eh oui, James Corden nous a habitué à accueillir le temps d'une session karaoke souvent intimiste les plus grandes stars de la musique et du cinéma. Il était donc logique que cette deuxième saison soit à la hauteur de la première. Sur la liste des invités : Jamie Foxx, Tyra Banks, Jason Sudeikis, Quincy Jones, Snoop Dog, Matthew McConaughey, et bien d'autres. De quoi passer de bons moments. Rendez-vous donc le 12 octobre !