La bande-annonce de Buzz l'éclair, les prénoms de 2050 et le mois sans tabac dans le Top Insolite de la semaine

Si vous avez manqué les news WTF les plus importantes de la semaine, vous le savez, on assure le rattrapage. Au programme cette fois, Buzz L'éclair, les prénoms qui feront 2050 et le mois sans tabac.

La bande-annonce de Buzz l'éclair

Bonne nouvelle, Buzz l'éclair aura droit à son film d'animation ! Il faudra patienter jusqu'à l'été prochain pour le découvrir et d'ici là, on vous invite à voir la bande-annonce.

Buzz arrive au cinéma !

Les prénoms tendances de 2050

Jupiter, Xoe... vous manquez d'inspiration ? Pas de panique, voici les prénoms qui seront tendances en 2050.

Le mois sans tabac

Vous le savez, le mois de novembre est aussi le mois sans tabac. Et le Virgin Tonic a quelques conseils pour vous aider à arrêter de fumer.

3 conseils pour arrêter de fumer

Elle gagne 220 millions

Elle remporte 220 millions à l'Euromillions... que va t-elle faire de ses gains ? La jeune gagnante se confie.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites.