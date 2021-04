L'ultime repas de Thomas Pesquet avant le décollage, recap de la keynote Apple... le top Insolite de la semaine !

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio vous rassemble les news les plus insolites qu'il ne fallait pas manquer. Au programme cette fois, l'ultime repas de Thomas Pesquet avant son décollage ou encore la première keynote Apple de cette année 2021.

A table !

Avant de s'envoler pour six mois dans l'espace, Thomas Pesquet a partagé sur les réseaux sociaux son ultime repas avant le décollage - de quoi faire réagir Twitter. Et vous allez voir, le français en lui s'est fait plaisir.

Nouveautés Apple

Cette semaine se déroulait la toute première keynote Apple de l'année : cette fois, pas de nouvel iPhone (seulement un nouveau coloris). Mais, Apple n'a pas déçu : de nouveaux iMac colorés mais aussi un porte-clés connecté... bref, de quoi aborder le futur sereinement.

Recap de la keynote Apple

Pourquoi souffle t-on nos bougies tous les ans ?

Pourquoi souffle t-on nos bougies tous les ans ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que dans le Virgin Tonic cette semaine, Clément a pris le temps de répondre. Pas de spoiler mais, sachez que la légende remonte à l'antiquité grecque !

Un CV Orange is the new black

Un CV orange is the new black

Une jeune femme a provoqué un petit raz-de-marée sur la toile cette semaine. Comment ? En proposant un CV inspiré de la série culte Orange is the New Black. Et vous savez quoi ? Elle a décroché son alternance.