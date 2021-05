L'origine de la couleur des ballons de basket, les lunettes de la série Le Serpent et le tatouage éphémère qui dure un an... Toutes les news du Virgin Tonic !

Impossible de l'avoir raté ! Depuis sa sortie en avril dernier, le programme Netflix Le Serpent a énormément fait parler de lui. Et il y a de quoi. La série revient sur l'histoire de Charles Sobhraj, tueur en série responsable de la mort de nombreux touristes en Asie dans les années 70. Des péripéties qui glacent le sang et qui nous renvoient tout droit dans une décennie vieille d'un demi-siècle. Incarné par le brillant Tahar Rahim, le personnage principal a tout de la panoplie idéale des seventies. Du jeans flares à la petite veste en cuir en passant par la chemise à fleurs ou les lunettes aviator, tout est réuni pour plaire aux spectateurs. Et justement, il semblerait que cette piqure de vintage ait eu un effet immédiat sur l'envie de shopping des spectateurs...

En effet, à en croire la plateforme Stylight, les clics liés à ces fameuses lunettes XXL style aviateur auraient bondi de pas moins de 78%. Des chiffres totalement dingues qui démontrent parfaitement l'influence de ces nouveaux programmes sur les populations. Dirigés d'une main de maître par des géants tels que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, ces derniers ont une influence très importante que l'on aurait autrefois pu assimiler aux magazines ou aux films dévoilés au cinéma. Et vous, ça vous tente une paire d'aviator ?

Le marathon est une course d'une distance exacte de 42,195km ! Créé à la fin du XIXe siècle à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes, cette course a été imaginée en hommage à la légende de Philippidès. En effet, ce messager grec aurait couru de Marathon à Athènes, soit une distance d'environ 40 km, pour annoncer la victoire contre les Perses à l’issue de la bataille de Marathon lors de la première guerre Médique en 490 AV J.C.. Arrivé à bout de souffle sur l’Aréopage, il y serait mort après avoir délivré son message.

En 1908, pour les JO de Londres, un marathon est organisé entre Windsor et Londres. À l'époque on décide de faire partir la course près des terrasses du célèbres château. Pour l'arrivée, c'est plus compliqué car le roi Edward VII exige que l'événement se termine exactement devant la loge royale du White City Stadium. Seulement voilà, la distance est de 42,195km. Peu importe, cette distance sera désormais utilisée pour tous les marathons à cause de la famille royale qui a intrigué pour voir l'arrivée du marathon.

Voilà une alternative qui pourrait bien vous intéresser ! Depuis quelques temps, cette start-up new-yorkaise fait parler d'elle grâce à une invention ingénieuse : la tatouage éphémère. Vous ne connaissez pas ? C'est normal, la société Ephemeral, qui a travaillé plusieurs années sur le concept, a trouvé une formule d’une encre composée de polymères biodégradables, qui se dissout naturellement entre 9 et 15 mois après injection selon le même procédé qu’un tatouage classique. Fini les regrets de celles et ceux qui se faisaient tatouer sur un coup de tête... Désormais, avec Ephemeral, on peut se faire tatouer le prénom de son amoureux ou la tête de son chien sans avoir peur de devoir passer le restant de ses jours avec ce dessin sur le corps !

Nous sommes en 1891 lorsqu'un professeur de sport canadien à l'idée d'inventer un sport qui puisse se pratiquer hiver comme été, mais moins violent que le football ou le rugby en salle. Les premiers ballons qu'ils utilisent sont marrons. Seulement voilà, cette couleur est identique au parquet sur lequel le basket-ball est joué, ce qui pose un problème. Quelques années plus tard, en 1957, la marque Spalding (fondée par A. G. Spalding) reprend le championnat universitaire et créé un ballon orange. Pourquoi ? Tout simplement car c'est sa marque de fabrique mais aussi car c'est la couleur qui se voit le plus de manière générale. Vous remarquerez d'ailleurs que les choses qui annoncent un danger sont souvent peintes en orange. Bref, les ballons Spalding sont nés. Encore aujourd'hui, vous pouvez trouver ce nom sur la plupart des ballons utilisés à travers le monde.