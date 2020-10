L'origine de l'expression couvre-feu, le buzz de cet américain sur son skate et une nouvelle règle au UNO... Toutes les news du Virgin Tonic !

Dans quelques jours, un couvre-feu sera mis en place dans les plus grandes villes de France de 21h à 6h. Une décision prise pour la sécurité du plus grand nombre face à l'avancement du coronavirus ces dernières semaines et dans le but de ralentir la propagation de ce dangereux virus. Toutefois, du côté de l'équipe du Virgin Tonic, nos animateurs se sont demandés quelle était l'origine de l'expression couvre-feu. Voici la réponse.

Dans le dictionnaire, on peut lire la définition suivante : "Coup de cloche qui marquait l’heure de se retirer chez soi et d’éteindre feu et lumière." Néanmoins, c'est au Moyen-Âge que nous devons l'origine de cette expression si particulière. En effet, comme le racontait ce matin notre équipe du Virgin Tonic, le terme couvre-feu vient d'un ustensile de cuivre, de terre cuite ou de fer dont on se servait pour couvrir le feu et idéalement le conserver durant la nuit. Est venue ensuite l'expression "sonner le couvre-feu" qui faisait allusion au moment de la journée où il fallait éteindre les cheminées afin d'éviter les incendies nocturnes.

De nos jours, le couvre-feu se rapporte à "l’interdiction de circuler, de sortir de chez soi, par mesure de police ou en vertu d’un ordre de l’autorité militaire". Utilisé ces derniers jours suite aux décisions du gouvernement face à la crise du coronavirus, cette expression peu utilisée depuis la seconde Guerre Mondiale refait donc surface dans le paysage actuel.

Nathan Apodaca se souviendra longtemps de cette vidéo à première vue très banale ! En effet, le 25 septembre dernier, alors qu'il souhaite se rendre au travail avec son SUV, l'homme constate amèrement que son véhicule est en panne. Bien décidé à trouver une solution, ce dernier prend alors son skate et se filme en train de boire un jus de cranberry (de la célèbre marque OceanSpray) et de chanter en playback sur la chanson Dreams du groupe Fleetwood Mac. Une vidéo qu'il postera ensuite sur Tik Tok et qui va aussitôt créer un buzz sans précédent.

Plus de 45 millions de vues, des milliers de likes et de commentaires, la vidéo a fait le tour de la toile en seulement quelques jours. Si certains ne comprennent pas l'engouement autour du citoyen américain de 37 ans, d'autres apprécient sa "cool attitude" et n'hésitent pas à l'imiter. Ce dernier a d'ailleurs été invité dans de nombreuses émissions outre-Atlantique. Encore mieux, la marque de boisson lui a offert un 4x4 (voir ci-dessous) afin qu'il puisse se rendre au boulot sans problème. Enfin, d’après les chiffres de l’institut Nielsen Soundscan, les écoutes de Dreams en streaming ont bondi de 88,7 % et les ventes de 374 %.

"Vous ne pouvez pas ajouter un +2 à un +2". Voilà une règle que bon nombre d'entre vous semble ignorer. Pourtant, c'est bien le compte Twitter officiel de Uno qui vient d'éclairer ce point resté trop longtemps sans réponse. En effet, alors qu'il paraissait totalement normal de poser un +2 lorsque quelqu'un vous mettez un autre +2, cette technique est strictement INTERDITE ! Même si on vous avait déjà précisé il y a quelques mois qu'on ne pouvait pas ajouter un +2 à un +4, on tenait toute de même à vous rappeler ce nouveau point essentiel cité par Manu Payet et ses paillettes dans l'émission du Virgin Tonic. Une information qui pourrait ainsi grandement changer notre manière de jouer au UNO et en énerver plus d'un dont cette technique était la signature... Vous voyez de qui on parle ?

*Per management: ???? You cannot STACK a +2 on a +2 ????Go ahead, roast us. — UNO (@realUNOgame) October 8, 2020

C'est l'une des séries les plus populaires sur Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, le programme a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, il est donc grand temps de faire place à la quatrième partie de The Crown. Une sortie très attendue qui vient d'être annoncée par la plateforme de vidéos à la demande pour le 15 novembre prochain. "Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé. Le 15 novembre" peut-on lire en légende de quatre clichés inédit publiés sur Twitter.

Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé.Le 15 novembre. pic.twitter.com/YahCFdlFTX — Netflix France (@NetflixFR) September 29, 2020

Il faut dire que cette quatrième saison de The Crown devrait révéler l'arrivée de nouveaux personnages. Et pas des moindres. En effet, comme prédit depuis déjà plusieurs années, Diana Spencer, alias Lady Di, devrait faire son arrivée dans le programme. Interprété par Emma Corrin, le rôle de la princesse des cœurs risque dores et déjà de faire couler beaucoup d'encre au sein du cercle des fans de la série. Une avant-avant dernière saison (les créateurs ont finalement décidé d'aller jusqu'à la saison 6) qui s'annonce donc haute en couleurs ! On a hâte !