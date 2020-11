L'ode à la nature de OneRepublic dans le clip de Wild Life (VIDEO)

Quand est-ce que sortira Human ? C'est la question que se posent les fans de OneRepublic depuis maintenant plus d'un an. Initialement prévu pour mai dernier, le cinquième opus du groupe de rock avait finalement été repoussé en raison de la crise du coronavirus. Une attente qui commence à s'éterniser et qui devrait, aux dernières nouvelles, prendre fin en mars 2021. Porté par Rescue Me, Wanted, Didn't I et Better Days, les premiers extraits de l'album, leur retour sur de le devant de la scène vient donc de se profiler davantage avec la sortie, ces derniers jours, du titre Wild Life. Un morceau que l'on peut retrouver dans la bande-originale de Clouds, le dernier long-métrage des studios Disney+, disponible sur la plateforme de vidéos à la demande depuis le 16 octobre dernier.

Après quatre ans d'attente et leur opus Oh My My, Ryan Tedder et ses coéquipiers ne semblent donc pas pressés à l'idée de dévoiler ce qu'ils définissaient récemment comme un "retour à leur son d'origine". Mais pas question de se dorer la pilule pour autant. En dévoilant le clip de Wild Life -déjà vu près d'un million de fois en quelques jours- OneRepublic place encore une fois la barre très haut. Mis en images par Christian Lamb, collaborateur historique du groupe, ce morceau nous incite à profiter de la vie. Au maximum et sans perdre une minute. "Il a eu un cancer à 12 ans, a eu une vingtaine opérations. Chaque jour est une bénédiction et j'ai eu assez d'expériences dans ma vie pour m'en rendre compte. Ce que le Covid a fait pour moi, et pour tant de gens, est de se dire carpe diem (...) Il faut arrêter de parler des choses et les faire, c'est ce dont quoi parle la chanson, il faut saisir les choses" confiait le leader du groupe sur l'écriture du titre après avoir vu le long-métrage Clouds, qui raconte l'histoire tragique de Zach Sobiech, chanteur mort à l'âge de 18 ans des suites d'un cancer des os.

Aussi à l'aise sur une plage déserte que dans une forêt à la végétation luxuriante, Ryan Tedder apparaît, encore une fois, très solitaire dans le clip de Wild Life. Uniquement accompagné de Matthew Gibbs et Courtney Scarr, un tandem de danseurs extraordinaires, le leader de OneRepublic nous offre une véritable ode à la nature. Comme une sorte de message pour nous dire à quel point cette dernière est belle et à quel point il est important d'en prendre soin. Un titre mélancolique aux paroles rassurantes. Le tout porté par agrémenté d'une vidéo tout aussi réussie. Voilà tout ce dont on avait besoin.