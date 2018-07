L’objet qui va vous sauver en festivals !

La saison des festivals est lancée depuis 15 jours et Virgin Radio vous accompagne tout l’été ! On était à Solidays, à Garorock, à l’Europavox et on va se retrouver au Main Square Festival, aux Vieilles Charrues ou encore au Sziget Festival ! Et justement, se retrouver c’est carrément le sujet du jour. On va parler d’un objet qui va sortir l’année prochaine, enfin l’entreprise est en train de finaliser la levée des fonds pour la création de ce produit. Un produit qui va vous sauver la vie en festivals mais aussi qui aura un but très important dans le monde du ski, des randonnées.

Cet objet c’est donc des balises que vous placez sur vous ou que vous accrochez à votre sac, où vous voulez on vous jugera pas. Cette balise localise vos amis avec qui vous l’avez synchronisée. Pas besoin de téléphone, pas besoin de réseaux, pas d’abonnement, juste de votre balise. Donc vous voyez déjà la scène en festivals, 40 000 personnes en plein soleil, vous avez perdu vos potes, vous sortez votre balise et vous savez exactement où se situent vos amis. Et donc un peu plus sérieusement, en montagne cet objet sera majeur après une avalanche ou pendant les randonnées. Foncez sur le site où il y a la levée des fonds, participez et vous pouvez même déjà commander le produit, petite somme mais ça passe !