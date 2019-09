L'Iphone 11, les couples internet et les bébés dans le Top des News du Virgin Tonic !

Et on continue la semaine avec quelques news feel good ! Au programme cette fois, l'iphone 11 mais aussi les couples et les bébés. C'est cadeau.

On commence donc avec les enfants : croyez-le ou non, on a un secret sur les bébés ! Et comme on n'est pas du genre à spoiler, on vous laisse le découvrir par vous-même.

Les nouveaux iphones

Autre news importante aujourd'hui, la keynote iPhone ! Vous le savez, les nouveaux iPhones seront bientôt mis en vente. Bonne nouvelle pour vous, on a résumé la keynote.

Avis aux voyageurs ! Si vous cherchez un lieu où vous posez lors d"un voyage en Angleterre, sachez qu'une britannique propose sa banquette arrière pour 9euros.

Alerte couple !

Alerte couple ! Si vous avez rencontré votre moitié sur internet, sachez que votre couple devrait tenir plus que les autres.

Enfin, on termine avec Brad Pitt : l'acteur pourrait bien prendre sa pré retraite et s'éloigner des plateaux de tournage.

Rendez-vous demain pour plus de news !