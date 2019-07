L'intégralité du Carpool Karaoke de Camille Combal avec Maître Gims (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Camille Combal se rendait aux Etats-Unis afin de rencontrer James Corden, à l'origine du concept de l'émission Carpool Karaoke. Et entre les deux animateurs, le courant est tout de suite passé. Une sorte de cérémonie de passation où les deux avaient eu l'occasion de discuter de la Coupe du Monde de football ou encore des tubes du moment dans l'Hexagone. Et à peine de retour chez nous, l'animateur du Virgin Tonic n'a pas mis longtemps avant de mettre à profit les conseils de son accoyte anglophone. La preuve avec l'intégralité de la vidéo de sa rencontre avec Maître Gims il y a quelques semaines.

On y voit pendant une dizaine de minutes les deux hommes en train de se marrer à bord du véhicule de Camille Combal. Entre tubes de l'artistes et révélation de l'animateur, cet extrait de Plan C, la nouvelle émission de TF1, n'a rien à envier aux américains. Au contraire. On s'y marre à gorge déployée au point d'en oublier la chaleur extérieure (ou presque). Visiblement très en forme, Camille Combal et Maître Gims, qui ne s'étaient que peu rencontrés n'ont pas mis longtemps avant de s'entendre et de se prêter à la bonne ambiance nécessaire au concept du Carpool Karaoke.