L'intégrale de Charmed bientôt disponible sur Amazon Prime et Jesse Williams se confie sur la suite de Grey's Anatomy... Toutes les news série de la semaine !

Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir la suite de la saison 17 de Grey's Anatomy. Pour rappel, le show médical a choisi d'intégrer la pandémie à son intrigue : une façon intelligente de faire revenir des personnages disparus depuis longtemps : au plus mal, Meredith se réfugie dans son inconscient, rencontrant ainsi Derek ou encore George - une jolie surprise pour les fans du show qui n'espéraient même plus un tel miracle. Or, dans la réalité, alors que les médecins se battent chaque jour contre le virus, DeLuca, lui, est plongé dans le trafic qu'il avait signalé auparavant : c'est justement ce qu'explorera le crossover avec Station 19 prévu pour le mois de mars.

Qu'attendre de la suite ? Qu'en sera t-il des autres personnages ? Bonne nouvelle, Jesse Williams (Jackson Avery) s'est confié au magazine People. Alors que nombreux sont ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle fin, l'acteur, lui est serein : "Je me souviens déjà penser il y a 6 ans que la série allait sûrement se terminer après un ou 2 ans supplémentaires. Mais j'ai arrêté d'essayer de deviner quand ça va s'arrêter, Grey's c'est comme parier contre Tom Brady, c'est juste une mauvaise idée", confie t-il.

Concernant la relation naissante entre Jo et Jackson, l'acteur poursuit : "Jackson et Jo testent cette nouvelle dynamique, une relation bizarre qui peut être très cathartique et thérapeutique, ou au contraire devenir un bazar super toxique. Donc ça va être assez intéressant de voir quelle direction ça va prendre"

C'est probablement l'une des séries les plus mythiques des années 2000 ! Diffusé aux Etats-Unis de 1998 à 2006, puis dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, Charmed s'est imposé comme le programme de sorcellerie par excellence. La série nous raconte ainsi l'histoire de trois sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs aïeules. Chacune d'entre elles possède un pouvoir magique qui lui est propre et qui évolue tout au long de sa vie. Les huit saisons nous permettent ainsi de suivre leurs aventures personnelles sur fond de combats contre des être maléfiques. Très populaire lors de sa sortie, le programme sera porté par les célèbres actrices Alyssa Milano, Shannon Doherty (saison 1 à 3), Holly Marie Combs et Rose McGowan (saison 4 à 8). En parallèle, plusieurs affaires de mésentente sur le plateau surgiront au fil des années.

Si un reboot du même nom a fait son apparition ces dernières années, la série Charmed, l'originale, n'était présente sur aucune des plateformes de vidéos à la demande. Ce sera désormais chose faite avec l'arrivée, le 8 mars prochain, de l'intégrale des huit saisons sur Amazon Prime Video. Une bonne nouvelle pour les fans de la première heure qui pourront ainsi (re)découvrir ce programme qui mêlait histoires de cœur, imaginaire et horreur.

Elle est LE personnage que nous aimerions tous voir revenir dans le show : Cristina Yang, médecin brillant qui, on le rappelle, est la meilleure amie de Meredith Grey a choisi de quitter le Grey Sloan Memorial Hospital pour changer de vie. Si Sandra Oh (actrice qui prêtait ses traits au personnage) coule des jours heureux au sein du casting de Killing Eve, de nombreux fans souhaiteraient la voir revenir. Il faut dire que les premiers épisodes de la saison 17 nous laissent de l'espoir : atteinte du coronavirus, Meredith, plongée dans son inconscient, renoue avec Derek et George - des personnages qui, des années après leur départ, ont toujours une place de choix dans le coeur des fans... alors, pourquoi Cristina ne pourrait-pas ré-apparaître, ne serait-ce que le temps d'un épisode ?

En tout cas, Kevin McKidd (qui interprète Owen), lui, serait pour. Mieux, il voterait même pour un retour physique (et réel) du personnage : "J'adorerais voir comment Cristina et Owen s'entendraient après toutes ces années", explique t-il. 'Parce que quand Cristina est partie, ils étaient toujours amoureux l'un de l'autre, mais elle devait faire un changement dans sa vie. Donc c'est vraiment Sandra Oh que je voudrais revoir dans la série. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ce serait tout simplement génial "du personnage".