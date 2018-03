Parce que la semaine on n'a le temps de rien, on profite souvent du week-end pour rattraper son retard côté news. Et en matière d'insolite, on a vu passer de belles perles. D'abord, il nous faudra parler de l'homme le plus riche du monde mais surtout, focus sur le rideau de douche que tout le monde attendait ! Parce que oui, la révolution passe AUSSI par la salle de bain.

Qui est l'homme le plus riche du monde ? On est déjà tous jaloux mais clairement, on se pose la question. Et dans le Virgin Tonic cette semaine, on vous a donné la réponse.

Parce que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, on vous dit tout ce que vous devez savoir ! Un conseil, prenez des notes !

D'accord, rompre par texto, ce n'est pas très classe. Mais parce que parfois, certains n'ont pas d'autre solution, on a la formulation du SMS parfait.... à utiliser avec modération quand même.

Vous voulez pouvoir regarder vos séries Netflix, même sous la douche ? Bonne nouvelle, il existe un rideau de douche spécialement conçu pour smatphones et tablettes. C'est cadeau.

A la semaine prochain pour plus de news insolites !