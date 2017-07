L'hommage poignant de Calogero aux victimes de l'attentat de Nice (VIDEO)

Vendredi dernier, un concert était donné en hommage aux victime de l'attentat de nice, survenu il y a un an. Parmi les artiste qui ont répondu présent, il y avait Calogero - qui vient tout juste de sortir un nouveau single, Je Joue de la Musique. Pour marquer cette soirée symbolique, les familles de victimes ont choisi Les Feux d'Artifices - un morceau on ne plus symbolique. Pris par l'émotion, il n'a pu finir son titre.

Et quand on s'attarde sur les paroles, on comprend son émotion : "Nous sommes comme les feux d'artifice / Vu qu'on est là pour pas longtemps / Faisons en sorte, tant qu'on existe / De briller dans les yeux des gens / De leur offrir de la lumière / Comme un météore en passant / Car, même si tout est éphémère, / On s'en souvient pendant longtemps", peut-on entendre. Calogero a livré une performance poignante et bouleversante, un bel hommage aux victimes.