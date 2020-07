L'hommage de la mère d'Amy Winehouse pour l'anniversaire de sa mort

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse s'éteignait. Celle qui a marqué l'histoire de la musique avec son album Back To Black nous a quitté il y a neuf ans et encore aujourd'hui, son destin tragique brise le coeur de millions de fans à travers le monde. Amy Winehouse est décédée à l'âge de 27 ans, emportant avec elle son génie et son talent. Pour marquer les neuf ans de sa mort, sa mère Janis a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Love Janis Xxx pic.twitter.com/JQWJqENQ2d — Janis H Winehouse (@JanisWinehouse) July 23, 2020

Une simple photo pour lui rendre hommage : une paire de chaussures affectionnée par la chanteuse, accompagnée d'une bougie. En guise de sobre message, "Love, Janis". Sur Twitter, les fans se sont empressés d'apporter leur soutien. Amy Winehouse aurait eu 36 ans.