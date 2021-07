L'héritage d'Amy Winehouse, 10 ans après sa mort

Cette année 2021 marque les dix ans de la disparition d'Amy Winehouse. L'artiste, disparue à 27 ans, a su marquer le monde de la musique de son emprunte grâce à son style unique et à sa voix si singulière. Près d'une décennie après cette disparation (aussi tragique que brutale), le média NME revient sur l'héritage conséquent laissé par la star.

"Amy a changé la musique pop à jamais", tweetait Lady Gaga en 2011. "Je me souviens d'avoir senti l'espoir et surtout, que je n'étais pas seule". Pour Adele, Amy Winehouse a "tracé le chemin" pour des artistes "comme" elle : "Elle a réconcilié les gens avec la musique britannique tout en étant courageusement hilare et blasée à propos de tout cela. Je ne pense pas qu'elle ait jamais réalisé à quel point elle était brillante et combien elle est importante, mais cela la rend encore plus charmante."

Dix ans après sa mort, nombreux sont ceux qui, encore et toujours, lui rendent hommage : "Je me souviens encore de la première fois où je l'ai entendue à la radio, j'étais totalement accro", racontera ainsi une fan de la première heure.

"Je n'ai plus l'impression que c'est notre chanson (Valerie, ndlr), c'est comme si c'était un monde à part entière." - The Zutons

Si le commun des mortels connait le cultissime morceau Valerie grâce à la reprise d'Amy Winehouse, l'on doit le titre au groupe The Zutons : "Je l'ai remerciée

", explique le chanteur. "J'étais ravi qu'elle l'ait reprise. Je me souviens que ça m'a frappé quand j'étais dans un pub à jouer au billard, et que la [cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012] est passée - il y avait des gens qui dansaient et des choses comme ça, et puis cette chanson est passée. Pendant la cérémonie d'ouverture ! Ça m'a frappé à ce moment-là, à quel point cette version de la chanson était énorme. Je ne voulais pas éclater en sanglots au milieu du pub ou autre, alors j'ai dû m'éloigner pour aller aux toilettes ; je me suis dit : "P*tain, c'était émouvant", mais d'une manière agréable. Je n'ai plus l'impression que c'est notre chanson, c'est comme si c'était un monde à part entière."

Rencontre avec Mark Ronson

Au cours de sa carrière, Amy Winehouse a croisé la route de Mark Ronson. Les deux artistes travailleront sur l'album Back To Black (désormais culte) et, encore aujourd'hui, Ronson se souvient : "Parfois entendre 'Back To Black' dans un restaurant en arrière-plan ne me fera rien", confiait-il à NME en 2019. "Puis, je vais l'entendre à une autre occasion dans, par exemple, le hall d'un hôtel, et ça a un effet vraiment lourd sur moi".

Son authenticité, sa créativité et son honnêteté ont fait d'Amy Winehouse l'une des artistes les plus emblématique de sa génération - et bien plus encore. Dix ans après sa mort, celle qui nous a offert Rehab continue de briller dans le paysage musical. Respectée par tous les artistes , aimée par les fans, Amy Winehouse prouve que l'art et la musique traversent tout. Et qui sait, dans dix ans, peut-être danserons nous encore sur Valerie ?