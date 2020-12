L'Eurovision Junior aura lieu en France en 2021 !

Dimanche 29 novembre, soit il y a près d'une semaine, la petite Valentina, âgée de 11 ans, remportait la version junior de l'Eurovision, organisée à Varsorvie en Pologne, grâce à son titre J'imagine. Une première pour un candidat français au sein de ce concours qui célébrait cette année sa 18e édition. Véritable consécration pour la jeune artiste révélée dans The Voice Kids, cette dernière semblait sur un petit nuage au moment de sa victoire : "C'est vraiment un rêve éveillé, je suis la plus heureuse, je remercie tout le monde. J'étais entourée de mon papa, de ma maman et de mon frère ce dimanche. J'ai envie de fêter cette merveilleuse victoire avec mes amis et toute ma famille". Un bonheur qui s'est déroulé en duplex depuis l'hexagone, crise sanitaire oblige, et qui permettra à la France d'organiser la prochaine édition sur son territoire. Là-encore, c'est une grande première !

Interrogée par nos confrères de PureCharts, Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française, s'est récemment exprimée sur cette consécration : "On est hyper fiers. C'était incroyable pour nous tous, pour la France pour ces 43 ans où on a attendu ce trophée. On est dans une dynamique, dans une énergie qui est décuplée. Nous avons beaucoup discuté avec l'UER, le Président de l'Eurovision, et nous avons décidé que nous organiserons l'Eurovision Junior l'année prochaine en France. Ça va être encore un nouveau challenge, des nouvelles envies, et surtout cette envie que la France offre un spectacle unique et se partage avec l'Europe. On en est très très fiers !" précise t-elle. Et il faut dire que depuis le sacre de Marie Myriam, en 1977, aucun candidat n'était parvenu à décrocher le Graal. Si on ne connaît, pour le moment, aucun détail de la future cérémonie, on espère que la crise sanitaire sera loin derrière nous et que le Pays de Molière pourra faire honneur à ce show regardé, chaque année, par plusieurs millions de téléspectateurs depuis toute l'Europe.