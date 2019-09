L'équipe du Virgin Tonic vote pour la meilleure bande-originale de tous les temps !

Forcément, il y a les plus célèbres : Whitney Houston avec Bodyguard, Céline Dion avec Titanic, Dirty Dancing ou encore La Fièvre du Samedi Soir. Mais ce matin, c'est un peu plus loin que l'équipe du Virgin Tonic a décidé de fouiller pour vous faire élire ce qui pourrait bien s'avérer être la meilleure bande originale de tous les temps. D'ailleurs, pour certains membres de l'équipe de la matinale de Virgin Radio, tout semble déjà gravé dans la pierre. En effet, pour Camille Combal, c'est clairement le titre Nightcall de Kavinsky qui a été décisif dans le succès de Drive avec Ryan Gosling. Avec Ginger, on fait un bond dans le passé puisqu'elle préfère la bande-originale des Blues Brothers qui comprend Stevie Wonder ou encore Aretha Franklin. Lynchée pour son choix un peu ringard, cette dernière a alors rajouté Men In Black de Will Smith. Quant à Nico, c'est le titre Sweet Home Alabama utilisé dans Forrest Gump, Moi, moche et méchant ou encore Massacre à la tronçonneuse.