L'équipe du Virgin Tonic nous explique d'où viennent les trottinettes !

De nos jours, les trottinettes font partie du paysage ! On peut les trouver en libre service, électriques ou non dans les grandes villes du monde entier mais aussi en vente libre dans les magasins spécialisés. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde connaît ce moyen de transport et ils sont très nombreux à l'utiliser de manière quotidienne ou régulière. Seulement voilà, la trottinette n'a pas été inventé il y a si peu de temps que cela. Au contraire, elle est bien plus vieille qu'on ne le pense. Toutefois, son utilisation n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui...

En effet, le nom de trottinette vient du mot "trottin" qui désignait au 19e siècle les petits employés des grands magasins ou des familles de la bourgeoisie qui se pressaient en trottinant lorsque on leur demandait d'aller faire des courses. Inventée pour les enfants aisés, la trottinette n'aura une utilisation de transport que des décennies plus tard. Un moyen de transport très utile qui aura su traverser les siècles et s'améliorer pour terminer sur les trottoirs des métropoles du monde entier et dans les garages de millions de familles !