L'emoji aubergine va avoir son propre film !

On ne pensait pas qu'un film basé sur les émojis pourrait voir le jour et pourtant, ce sera le cas au mois de juillet (le 28, plus précisément). Et visiblement, ce n'est pas demain la veille que cela va s'arrêter ! Croyez-le ou non, Netflix aurait pour projet de faire un film basé sur l'émoji aubergine. Et le plus beau, c'est que Jake Szymanski serait de la partie. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur aurait signé un accord avec la plateforme de streaming pour réaliser cette comédie à venir. Notez aussi que des pointures comme Ben Stiller Nicky Weinstock, Blake Anderson, Adam Devine, Anders Holm et Kyle Newacheck devraient y prendre part. Autrement dit, ce film -aussi dingue soit-il- devrait être drôle et réussi.

Evidemment, il ne faudra pas s'attendre à un film d'auteur. A idée loufoque, intrigue absurde (et ça tombe bien, sur Netflix, on aime bien regarder tout et n'importe quoi pour ne pas réfléchir). Normalement, le film devrait retracer les aventures d'un ado qui se coupe le pénis par accident lors d'une virée en camping (on vous avait prévenus). Avec ses amis, il essaiera de sauver son membre avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée mais vous imaginez bien qu'on attend ça de pied ferme. Et pour patienter, Netflix ne nous laisse pas sans rien puisqu'un hôtel pour binge-watcher a ouvert ses portes !