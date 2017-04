D'ici quelques heures, le Zénith de Nantes se mettra aux couleurs de Virgin Radio ! Mais avant de faire la fête avec le meilleur de line up électro possible, on vous fait découvrir l'envers du décors. Pour cette neuvième édition d'Electroshock qui se tient à Nantes, Virgin Radio a vu les choses en grand ! Si d'ordinaire vous suivez la mise en place avec les balances ou encorel'arrivée des bus, on vous a préparé quelques surprises. La grande nouveauté de cette édition, c'est le Warm Up. Au programme, des interviews, les coulisses et des surprises !

On a fait un tour sur le Snapchat de @morgan_virginradio, il a fait une boulette avec @momeofficial ???????? #Virginradio #Electroshock pic.twitter.com/RdHyKhOusb — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Avant leur set, les deux français d'Ofenbach sont passés dans notre Guest Room et se sont prêtés au jeu de la première fois ! Si vous cherchez des albums à écouter, de la nourriture à tester, faîtes leur confiance !

Avant de monter sur scène, les Synapson ont répondu aux questions de Simon ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous réservent de nouveaux sons pour cette nouvelle édition !

Ne manquez pas le rendez-vous, on vous le rappelle, dès 19h30 sur VirginRadio.fr et sur la page Facebook officielle de Virgin Radio et à partir de 21h à l’antenne de Virgin Radio.