L.E.J. revient avec La Nuit, un nouveau single

Le trio féminin L.E.J est enfin de retour ! Lucie, Elisa et Juliette ont dévoilé vendredi 6 avril un nouveau single La Nuit, histoire de teaser la sortie de leur premier album studio ! L.E.J, c’est le groupe que vous avez découvert en 2015 avec son mashup de l’été. Leur premier album de reprises En attendant l’album avait cartonné avec un double disque de platine ! La nuit, c’est un son aux influences urbaines, plus sombre que les extraits proposés avant. VirginRadio.Fr adore beaucoup, ça ne se dit pas trop mais c’est pour vous montrer à quel point le titre est fort !

VirginRadio.Fr a hâte d’écouter ce premier album studio, il devrait sortir en juin. Selon les filles, l’album serait plus introspectif, plus sombre et plus fort ! On vous en reparle très vite !