L.E.J. : Liberté, Egalité, Mbappé... quand le trio célèbre la victoire française (VIDEO)

15 juillet 2018, la France remportait sa deuxième coupe du monde. Vingt ans après après la première victoire de l'équipe de France, le pays entier a hurlé de joie, sortant dans les rues. Certains artistes ont exprimé leur fierté sur Twitter tandis que d'autres, comme L.E.J, ont opté pour une vidéo postée sur Instagram. Alors qu'elles viennent de sortir le titre Acrobates, les trois jeunes artistes ont décidé de se joindre à l'euphorie collective avec un morceau insolite, certes, mais parfait : Liberté, Egalité, Mbappé.

Mais l'idée derrière cette courte vidéo n'est -évidemment- pas simplement de fêter la victoire. En fait, le trio va bien plus loin que ça en soulignant la fraternité qui a régné sur le pays pendant la compétition. A chaque match, les français, soudés, priaient pour la victoire -et encore plus le soir de la finale. L'équipe de Frande a ramené la coupe du monde au bercail mais elle a surtout permis à un peuple de s'unir. Et ça, c'est beau.