L.E.J. : Le trio nous révèle le secret de ses célèbres mashups (VIDEO)

Voilà plus de cinq ans que ces trois jeunes femmes talentueuses font partie du paysage musical français. Découvertes grâce à leur tube Summer 2015, un medley des meilleurs sons de l'été, Lucie, Elisa et Juliette (d'où leur nom L.E.J.) n'ont cessé de gravir les marches du succès. Alors qu'elles s'apprêtent à dévoiler leur nouvel album, les trois artistes sont revenues sur les célèbres mashups à l'origine de leur succès pour nos confrères de PureCharts. Une vidéo très intéressante tournée depuis leur lieu de confinement et dans laquelle les chanteuses du trio explique comment elles en sont venues à l'idée de faire un titre avec tous les sons les plus écoutés et les plus appréciés sur une période donnée. Elles racontent également le processus qui les a mené jusqu'à la première maquette ainsi que le choix (très controversé) des musiques. On se souvient notamment de leur reprise de La grosse moula de Heuss l'enfoiré, de Taki Taki par Dj Snake ou encore de Tout Oublier par l'immanquable Angèle.

Comment fabriquent-elles leurs mashups qui cartonnent ? @LucieElisaJulie nous révèlent les secrets de fabrication de leurs vidéos ???? pic.twitter.com/4VAvgXKzzp — Pure Charts.fr (@purecharts) April 8, 2020